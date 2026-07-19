Oroscopo di lunedì 20 luglio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno

Lunedì 20 luglio 2026, un incidente si è verificato in centro città: un'auto ha urtato un motorino, causando due feriti lievi. La polizia è intervenuta per i rilievi e il traffico è stato temporaneamente bloccato. Nessuna altra vettura coinvolta. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica. La strada è stata riaperta dopo circa un'ora.

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Oroscopo Settimanale Paolo Fox Del 20 Al 26 Luglio 2026: Amore, Lavoro e Fortuna

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