Ondate di calore ad agosto Pasqui CNR | Arriveranno è solo una questione di tempo

Il climatologo del CNR ha previsto che nuove ondate di calore arriveranno ad agosto, considerando che questa è una conseguenza attesa e inevitabile. Dopo la forte ondata di luglio, si prevede che le temperature aumenteranno di nuovo, poiché i fattori climatici attuali favoriscono eventi di calore più intensi e frequenti. La previsione si basa sull’analisi delle tendenze climatiche e dei modelli meteorologici, senza indicare specifici eventi o date precise.

Dopo la forte ondata di calore di luglio, il climatologo del CNR Massimiliano Pasqui spiega a Fanpage.it cosa possiamo aspettarci ad agosto e quali sono i fattori che stanno rendendo queste ondate sempre più intense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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