Il ministero dell’Agricoltura ha revocato la circolare che permetteva di mescolare olio extravergine e vergine. Da ora in avanti, questa pratica non sarà più consentita, influenzando venditori e acquirenti. La modifica riguarda esclusivamente la possibilità di combinare i due tipi di olio durante la produzione o la vendita. La decisione si applica immediatamente e sarà monitorata dalle autorità competenti. Nessuna indicazione è stata data su eventuali sanzioni o procedure di adeguamento.

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha annunciato la modifica della circolare che finora ha consentito la miscelazione tra olio vergine ed extravergine. La decisione è stata presa per rafforzare la trasparenza del mercato e contrastare pratiche considerate fuorvianti. Cosa cambia con lo stop alla miscelazione dell’olio. L’intervento ministeriale riguarda il cosiddetto blending, ovvero la pratica di miscelare un olio vergine con una quota di olio extravergine, fino ad ora tollerata sulla base di precedenti circolari ministeriali ed europee. Dal punto di vista tecnico, l’operazione consentiva di correggere alcune caratteristiche dell’olio vergine aggiungendo una percentuale di extravergine, così da rispettare determinati parametri chimici richiesti dalla normativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Olio d’oliva, stop alla miscelazione: cosa cambia per chi vende e acquista

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Senior Women: Stop Using Olive Oil Alone! Mix THIS Secret Oil to Erase Wrinkles in 7 Days

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