Il capitano dell’Oca ha aperto le porte, spiegando che sta valutando diverse soluzioni per la scelta dei cavalli, senza ancora prendere una decisione. Ha aggiunto che l’attenzione è rivolta all’intera stagione, rivelando che il lavoro invernale si è concentrato su un’annata impegnativa. Non sono stati forniti dettagli sui cavalli o sui tempi di una decisione.

di Laura Valdesi SIENA Capitano dell’Oca Duccio Cottini, che Palio è stato quello di Provenzano? "Il nostro lavoro invernale era improntato sull’intera annata che si prospettava impegnativa. E dopo l’estrazione si sono configurati due Palii con la presenza sul tufo sia nostra che dell’avversaria. Per Provenzano si è concretizzata una situazione interessante che ci ha consentito di spingere la rivale in difesa nonostante non avessimo la prima accoppiata e avessimo vinto lo scorso anno. Poi, è chiaro, che in termini di risultato ci aspettavamo qualcosa in più ma la situazione di mossa ha influito negativamente". E’ stato confermato per l’Assunta il mossiere Renato Bircolotti dopo un abbassamento che ha fatto parlare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oca, Tittia porte aperte: "Scelta dei cavalli, vedo varie soluzioni . Presto per pronunciarsi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porte aperte a Equi Terme. Attività nelle due piscine: "Presto la balneoterapia"Domani alle 10 inizia la stagione 2026 alle Terme di Equi, con il Parco Termale rinnovato che offre due piscine di acqua termale fluente e senza...

Palio delle stelle: Tittia deciso su Diodoro. Brigante nell’Onda, l’Oca ‘pesca’ Benitos. Ma pioggia e fulmini silenziano i coriIl Palio delle stelle si svolge con Tittia in sella a Diodoro nell’Aquila, dopo dieci anni.

Si parla di: Oca, Tittia porte aperte: Scelta dei cavalli, vedo varie soluzioni . Presto per pronunciarsi.

Oca, Tittia porte aperte: Scelta dei cavalli, vedo varie soluzioni . Presto per pronunciarsiIl capitano Duccio Cottini ’legge’ una Carriera più impegnativa del solito La mossa di luglio? Come se ne sono viste in passato e si vedranno in futuro. Il sardo-tedesco in caso di successo in Fonte ... lanazione.it

Palio di Siena: vince la contrada dell'Oca, Tittia domina i tre giri di Piazza e dice undiciVince l'Oca. Il Palio di Siena di Provenzano, quello del luglio 2025, regala il Drappellone alla contrada di Fontebranda, che conquista la carriera con l’accoppiata Giovanni Atzeni, all'11° successo - ... gazzetta.it