Nubifragio mai visto in Italia danni incalcolabili | spaventoso

Una notte di maltempo ha investito il Nord Italia tra sabato 18 e domenica 19 luglio, con temporali intensi, raffiche di vento e grandinate estese. Le piogge hanno provocato allagamenti, danni alle infrastrutture e alle abitazioni, con alcune zone completamente isolate. Le strade sono state sommerse dall’acqua, gli alberi spezzati e le linee elettriche interrotte. Nessuna vittima è stata segnalata, ma i danni materiali sono stati ingenti e ancora in fase di valutazione.

Una notte di maltempo eccezionale ha colpito il Nord Italia tra sabato 18 e domenica 19 luglio, con violenti temporali, raffiche di vento e grandinate di straordinaria intensità. Le regioni più colpite sono state Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove si registrano danni a edifici, automobili e coltivazioni. Il passaggio di alcune supercelle temporalesche ha provocato momenti di forte paura tra la popolazione. In diverse località sono caduti chicchi di grandine di grandi dimensioni, capaci di danneggiare tetti, finestre e veicoli parcheggiati all’aperto. La perturbazione ha lasciato una lunga scia di disagi in vaste aree della Pianura Padana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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