NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Google ha sviluppato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per trasformare documenti, video e appunti in materiali didattici come lezioni e attività. Il suo utilizzo si sta espandendo nel settore educativo, consentendo ai docenti di integrare l’IA nella progettazione delle attività didattiche. La tecnologia viene impiegata come supporto pratico per creare risorse educative, andando oltre le funzioni di ricerca e scrittura. La sua applicazione si sta diffondendo nel contesto scolastico e formativo.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Come Usare NotebookLM di Google: Tutorial Definitivo in Italiano

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