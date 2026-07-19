montalcino celebra vino e jazz grande musica tra il brunello

A Montalcino, la rassegna Jazz & Wine inizia la sua edizione estiva, portando musica jazz moderna tra le colline del Brunello. La manifestazione, giunta ormai a quasi 30 anni, propone un programma con artisti che uniscono tecnica, ricerca sonora e influenze contemporanee. La manifestazione si svolge durante l’estate toscana, offrendo un collegamento tra il vino locale e la musica.

C’è un filo invisibile che lega le colline del Brunello alle note del jazz moderno: è l’essenza di Jazz & Wine in Montalcino. La rassegna, che festeggia quasi tre decenni di attività, torna ad animare l’estate toscana con una line-up che fonde tecnica sopraffina, ricerca sonora e contaminazioni contemporanee. Quest’anno, il festival punta dritto al cuore del jazz con un omaggio diffuso al maestro Miles Davis, nel centenario della sua nascita. Non si tratta solo di concerti, ma di un’esperienza che vive della bellezza dei luoghi: dalla storica Fortezza al Castello Banfi, ogni location è scelta per esaltare l’incontro tra il calice e la melodia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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