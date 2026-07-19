Mondiali 2026 Trump arriva alla finale | il video del Marine One sullo stadio
L’elicottero presidenziale Marine One ha sorvolato lo stadio della finale dei Mondiali 2026 circa un’ora prima dell’inizio della partita. Il video dell’elicottero in volo è stato condiviso come segnale dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti. La presenza del velivolo è stata visibile prima del fischio di inizio, segnalando l’evento attraverso le immagini del passaggio sopra l’impianto.
I Marine One di Donald Trump ha sorvolato lo stadio della finale dei Mondiali 2026, annunciando l’arrivo del presidente degli Stati Uniti. L’elicottero presidenziale è passato sopra l’impianto circa un’ora prima del calcio d’inizio. Trump assiste alla finale tra Argentina e Spagna dopo aver ricevuto dieci biglietti dal presidente della FIFA Gianni Infantino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Trump arriva in elicottero prima della finale Mondiale
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la Repubblica. . Il presidente americano Donald Trump ha sorvolato il MetLife di New York prima della finale dei Mondiali a bordo del Marine One, l’elicottero ufficiale utilizzato per gli spostamenti dell’inquilino della Casa Bianca. video Reuters facebook
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