Mondiali 2026 Trump arriva alla finale | il video del Marine One sullo stadio

Notizia in breve

L’elicottero presidenziale Marine One ha sorvolato lo stadio della finale dei Mondiali 2026 circa un’ora prima dell’inizio della partita. Il video dell’elicottero in volo è stato condiviso come segnale dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti. La presenza del velivolo è stata visibile prima del fischio di inizio, segnalando l’evento attraverso le immagini del passaggio sopra l’impianto.