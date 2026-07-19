Le partite dei Mondiali 2026 in programma questa sera saranno trasmesse su DAZN e Rai. La guida alla visione in diretta tv include le modalità di accesso ai match, senza dettagli specifici sulle squadre coinvolte. La programmazione si concentra sulle partite in calendario, con orari e canali ufficiali. Nessuna informazione sui nomi delle squadre o sui risultati previsti.

Mondiali 2026: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali. Chi gioca stasera e dove vedere le partite su DAZN e Rai. Guida alla diretta tv. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di stasera dei Mondiali 2026. Chi gioca stasera e dove vedere le partite dei Mondiali FIFA tra DAZN e Rai. Finalmente ci siamo: la competizione calcistica più attesa è finalmente arrivata. A partire da queste sera, inizieranno i Mondiali in USA, Messico e Canada. Ci attendono tre settimane di passione: le giornate saranno scandite dalle prodezze dei grandi campioni che fanno parte delle varie spedizioni. In questo articolo facciamo chiarezza su dove vedere le partite dei mondiali, visto che non saranno trasmesse da un unico mittente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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