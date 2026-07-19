L’Inghilterra conquista il terzo posto al Mondiale 2026, il miglior risultato dal 1966, battendo la Francia. Durante la premiazione, l’allenatore Tuchel è stato fischiato dal pubblico. Kylian Mbappé ha stabilito un nuovo record segnando, mentre Lionel Messi ha affrontato la sfida senza ulteriori record.

I Tre Leoni conquistano il miglior piazzamento dal trionfo del 1966 battendo la Francia nella finale per il terzo posto. L’ Inghilterra torna finalmente sul podio di un Mondiale, centrando il miglior risultato dalla storica vittoria del 1966, ma la festa dei Tre Leoni viene accompagnata da una clamorosa contestazione nei confronti del commissario tecnico Thomas Tuchel. Dall’altra parte, nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra ancora una volta nella storia del calcio mondiale, conquistando un record destinato a far discutere. La finale per il terzo posto ha regalato emozioni e colpi di scena. L’Inghilterra ha dominato il primo tempo, diventando la prima nazionale a segnare quattro reti nei primi 45 minuti di una finale per il terzo posto della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mondiale 2026, Inghilterra sul podio dopo 60 anni ma Tuchel viene fischiato: Mbappé firma il record e sfida Messi

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