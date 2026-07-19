Henrick Mkhitaryan è rimasto l’unico tra i giocatori senior a rinnovare il contratto lo scorso mese, sottolineando la sua volontà di continuare a far parte della squadra. In un messaggio, ha affermato che sarà un Micki migliore e ha fatto riferimento al suo ruolo di “senatore”, evidenziando esperienza e senso di appartenenza. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale ha riguardato esclusivamente lui tra i colleghi di pari livello.

Henrick Mkhitaryan è esperienza e appartenenza. Ha scelto di rimanere, o meglio è stato l’unico dei tanti giocatori senior a scadenza che il mese scorso ha rinnovato il suo contratto. Un altro anno, a cifre più basse, ma con le ambizioni di sempre che “sono grandi. Abbiamo voglia di vincere campionato, Coppa, Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili ma comunque raggiungibili”. Queste le prime parole dell’armeno dal ritiro di Donaueschingen che oggi per l’Inter prevede una sola seduta (al mattino) e poi un pomeriggio libero e di relax prima di ritrovarsi tutti in serata a guardare la finale del Mondiale per tifare il capitano Lautaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mkhitaryan: "Sarò un Micki migliore. E sono rimasto l'unico senatore..."

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