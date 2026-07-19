Si sono svolte visite guidate con concerto all’interno della mostra dedicata a Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt. L’evento si è tenuto nella sala dell’affresco al piano terra del complesso di San Micheletto, con ingresso libero. Durante l’occasione, una cantante ha interpretato brani di Celeste Nardi, mentre i visitatori hanno potuto approfondire aspetti artistici e sociali delle due protagoniste attraverso le spiegazioni fornite.

Al via le visite straordinarie con concerto, a ingresso libero, nell’ambito della mostra “ Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt a Marlia. Due donne, due secoli, una Villa”, per approfondire aspetti artistici e sociali delle due protagoniste della mostra allestita nella sala dell’affresco al piano terra del complesso di San Micheletto. Mimì Pecci Blunt era appassionata di musica, di lei sappiamo che aveva una bella voce e che era solita cantare per i suoi ospiti, anche accompagnandosi al pianoforte, alla chitarra o al mandolino. Appuntamento quindi a domani lunedì 20 luglio alle 17,30 in mostra, per una visita guidata con la curatrice Roberta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mimì Pecci Blunt all’opera. Canta Celeste Nardi

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