Milan obiettivo sfoltire la rosa | partono gli addii

Notizia in breve

Il Milan si prepara a ridurre la rosa con alcuni addii imminenti. Secondo Sportmediaset, Estupinian è vicino a trasferirsi in Premier League, mentre la trattativa per Leao è attualmente ferma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le operazioni di mercato sono in corso. La squadra lavora per definire le uscite e riorganizzare la rosa in vista della prossima stagione.