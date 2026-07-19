Milan obiettivo sfoltire la rosa | partono gli addii
Il Milan si prepara a ridurre la rosa con alcuni addii imminenti. Secondo Sportmediaset, Estupinian è vicino a trasferirsi in Premier League, mentre la trattativa per Leao è attualmente ferma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le operazioni di mercato sono in corso. La squadra lavora per definire le uscite e riorganizzare la rosa in vista della prossima stagione.
Nello studio di Sportmediaset, Angelo Battisti fa il punto sul mercato rossonero: Estupinian verso la Premier, in stand by la situazione Leao. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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