Un ciclista è stato investito da un’auto questa mattina intorno alle 9.30 sulla via di Montramito, tra Viareggio e Massarosa. L’impatto è stato fatale per il conducente della bici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

MASSAROSA (LUCCA) – Incidente mortale in provincia di Lucca stamattina, 19 luglio 2026. E’ accaduto intorno alle 9.30 sulla via di Montramito, che collega Viareggio al territorio di Massarosa. A perdere la vita un cicloamatore che in sella alla propria bicicletta da corsa è stato investito da un’auto. Al volante del veicolo una cinquantenne. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, allertato anche l’elisoccorso Pegaso 3. Il personale sanitario non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massarosa: muore in bici investito da un’auto

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