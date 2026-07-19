mario roggero giorgia meloni rompe il silenzio

Giorgia Meloni ha commentato il caso di Mario Roggero in un’intervista al Corriere della Sera. La premier ha affrontato la richiesta di grazia e ha espresso opinioni sulla pena, definendola sproporzionata. La vicenda resta al centro di discussioni pubbliche, con opinioni divise sulla questione.

Il caso Mario Roggero continua a dividere l’opinione pubblica, soprattutto su due temi: la richiesta di grazia e la pena ritenuta sproporzionata. La premier Giorgia Meloni è intervenuta direttamente sul tema in un’intervista al Corriere della Sera. Meloni ha sottolineato che nel caso del gioielliere “si sarebbe voluta maggiore considerazione”, non solo per il singolo episodio ma per una situazione che riguarda ogni anno “tante, troppe persone”. Secondo la premier, infatti, “si possono ravvisare quelle che sia nella procedura di alcune grazie, sia nelle assoluzioni di tanta giurisprudenza, vengono chiamate come dinamiche dettate da disperazione delle vittime, di stress da esasperazione e dolore”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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MELONI SU ROGGERO ROMPE IL SILENZIO MA SI TIENE ALLA LARGA DALLA GRAZIA

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