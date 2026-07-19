Si è spento ieri a 84 anni il dottor Franco Santoli, figura di spicco dell’Ospedale del Cuore di Massa. Laureato in medicina, ha lavorato come anestesista e nel 2005 fu nominato direttore sanitario dell’unità autonoma dell’Ospedale Pediatrico Apuano dall’allora Usl 1 di Massa Carrara. È considerato uno dei ‘padri’ dell’ospedale. La sua carriera si è concentrata sulla cura e sulla gestione sanitaria, lasciando un segno nel settore.

Massa, 19 luglio 2026 – Si è spento, ieri, a 84 anni, il dottor Franco Santoli, uno dei padri dell’Ospedale del cuore di Massa. Anestesista di grande competenza e professionalità, fu nominato dall’allora Usl 1 di Massa Carrara come direttore sanitario dell’unità autonoma ’Ospedale Pediatrico Apuano’. E fu proprio lui, insieme al dottor Sergio Eufrate – primario di cardiochirurgia pediatrica – a spingere perché la struttura, inaugurata nell’aprile del 1990, venisse affidata negli anni a seguire al Consiglio nazionale delle ricerche. Una struttura, l’Opa, che era una punta di diamante, in Italia, per le attività di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto all’Ospedale del Cuore: si è spento a 84 anni Franco Santoli. E’ stato uno dei ‘padri’ dell’Opa

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