L’oroscopo dell’Ortica

Da lunedì a domenica, le temperature si alzano, portando caldo torrido e sudore. Mercurio favorisce la chiarezza mentale, mentre Marte porta energia e dinamismo. Tuttavia, il clima torrido e la stanchezza potrebbero influenzare le decisioni, rendendo difficile mantenere la calma. I pianeti sono già nervosi e il caldo intenso rischia di aggravare questa tensione.

Settimana dal 20 al 26 luglio Mercurio promette chiarezza, Marte promette energia, il caldo promette soltanto sudore e cattive decisioni Caldo, pazienza finita e pianeti già nervosi. Dal 20 al 26 luglio 2026 le stelle promettono consigli, piccoli disastri e qualche colpo di fortuna. Il resto, come sempre, ce lo metterete voi. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Partite con l’energia di chi vuole cambiare il mondo entro martedì, poi scoprite che il mondo è chiuso per ferie e riapre a settembre. Sul lavoro evitate di rispondere di getto: non tutti meritano la vostra sincerità, alcuni meritano direttamente il silenzio. In amore meno battaglie e più ventilatore. 🔗 Leggi su Lortica.it

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