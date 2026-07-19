L’oroscopo dell’Ortica

Da lortica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da lunedì a domenica, le temperature si alzano, portando caldo torrido e sudore. Mercurio favorisce la chiarezza mentale, mentre Marte porta energia e dinamismo. Tuttavia, il clima torrido e la stanchezza potrebbero influenzare le decisioni, rendendo difficile mantenere la calma. I pianeti sono già nervosi e il caldo intenso rischia di aggravare questa tensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Settimana dal 20 al 26 luglio Mercurio promette chiarezza, Marte promette energia, il caldo promette soltanto sudore e cattive decisioni Caldo, pazienza finita e pianeti già nervosi. Dal 20 al 26 luglio 2026 le stelle promettono consigli, piccoli disastri e qualche colpo di fortuna. Il resto, come sempre, ce lo metterete voi. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Partite con l’energia di chi vuole cambiare il mondo entro martedì, poi scoprite che il mondo è chiuso per ferie e riapre a settembre. Sul lavoro evitate di rispondere di getto: non tutti meritano la vostra sincerità, alcuni meritano direttamente il silenzio. In amore meno battaglie e più ventilatore. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

l8217oroscopo dell8217ortica
© Lortica.it - L’oroscopo dell’Ortica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Tarocco della settimana

Video Il Tarocco della settimana

Argomenti più discussi: L'oroscopo dell'Ortica - Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina; Fontane ferme ai Giardini Porcinai: la Chimera aspetta il permesso di bere; Andrea Prapugicu convocato ai Giochi del Mediterraneo: il talento aretino approda sulla scena internazionale; Ad Arezzo basta un abbraccio per diventare colpevoli: cinque quindicenni aprono il tribunale di Instagram.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web