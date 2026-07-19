LIVE Italia-Cuba 0-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano la reazione nel secondo set 13-11
L’Italia si trova sotto 0-1 contro Cuba nella partita di Nations League volley 2026. Nel secondo set, il punteggio è 13-11 in favore degli azzurri. Un attacco di Lavia, che spinge il pallone contro il muro, fa cadere la palla in campo avversario. La squadra italiana cerca di reagire per pareggiare la partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 16-12 Lavia spinge il pallone sulle mani del muro, la palla cade in campo. 15-12 Mani fuori di Lavia da posto quattro. 14-12 Esce il servizio di Bottolo. 14-11 Non trova il campo la diagonale di Gonzalez. Time-out di Cuba, il primo del match. 13-11 Primo tempo di Mati! 12-11 Muro vincente di Lavia su Gonzalez. 11-11 Magia di Giannelli che con una mano alza la pipe a Lavia, che non sbaglia. 10-11 Ottima pipe di Lopez. 10-10 Sbaglia anche Lopez dai nove metri. 9-10 Sul nastro il servizio di Sanguinetti. L’Italia non deve perdersi in errori banali. 9-9 L’opposto cubano manda fuori il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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