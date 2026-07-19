Live Gp Belgio in diretta | Antonelli comanda su Verstappen Leclerc a rischio penalità attaccato da Hamilton

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Belgio, Antonelli si è posizionato davanti a Verstappen e Leclerc, che rischia una penalità per un possibile sorpasso irregolare. Hamilton ha attaccato Leclerc, ma è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Russell. La decisione è stata contestata, dato che Russell avrebbe chiuso Hamilton. Antonelli non è riuscito a mantenere il vantaggio sugli inseguitori come in altre occasioni.

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Penalità di 5" per Hamilton per il contatto con Russell. Decisione quanto meno assurda visto che è stato Russell a chiudere Hamilton. Antonelli non riesce a prendere quel vantaggio sugli inseguitori come capitato in altre occasioni. Verstappen è sempre una minaccia a 1"8 mentre dietro di lui Leclerc si difende da Hamilton. Tutti i primi quattro girano praticamente sugli stessi tempi 12° giro - Hamilton va all'attacco di Leclerc, che però si difende 10° giro - Antonelli aumenta a 1"8 il divario con Verstappen che ha Leclerc e Hamilton alle spalle. Piastri con l'ala anteriore danneggiata da Leclerc è quinto e non tiene il passo delle due Ferrari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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