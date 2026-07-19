Al giro 19, Antonelli entra ai box e monta le gomme dure, rientrando in quinta posizione davanti a Verstappen. Al giro 18, Verstappen effettua un undercut, entrando ai box. Leclerc è al comando davanti a Hamilton e alle due McLaren.

19° giro - Antonelli ai box monta le dure e rientra quinto davanti a Verstappen 18° giro - Under cut di Verstappen che prende la via dei box e riparte con le dure Cambio gomme pure per Lawson, dure 17° giro - Pit-stop per Lindblad che riparte con le dure, ai box anche Ocon per le dure La direzione gara decide che non c'è penalità per Leclerc nel contatto con Piastri 16° giro - Piccolo passo in avanti di Antonelli che guardagna 3 decimi su Verstappen. Leclerc è a 8 decimi dall'olandese mentre Hamilton si è come calmato dopo essere stato avvisato della penalità per il contatto con Russell al primo giro 15° giro - Pit-stop per Gasly che monta gomme dure come Perez. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Antonelli al pit-stop, Leclerc passa al comando davanti ad Hamilton e le due McLaren

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F1 GP BELGIO | QUALIFICHE LIVE Antonelli è luomo da battere! Ferrari in difesa

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