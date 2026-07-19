libretto famiglia come gli eredi possono recuperare le somme non spese

L’Inps ha aperto una sezione del Portale prestazioni occasionali dedicata agli eredi, permettendo loro di recuperare le somme non spese relative al libretto famiglia. Questa novità consente di gestire le eventuali somme residue in modo diretto. La piattaforma fornisce istruzioni specifiche per accedere e completare le pratiche di recupero. La procedura riguarda esclusivamente le somme non utilizzate dai titolari delle prestazioni.

L’Inps ha reso disponibile una nuova sezione del Portale prestazioni occasionali dedicata esclusivamente agli eredi, consentendo loro di gestire online sia il rimborso delle somme del Libretto Famiglia rimaste inutilizzate sia la registrazione delle prestazioni di lavoro occasionale effettuate prima della morte del titolare ma non ancora comunicate. Il servizio evita che le somme già versate vadano perdute e che i lavoratori occasionali rimangano senza compenso e senza il relativo accredito dei contributi previdenziali. Cos’è il Libretto Famiglia Inps. Il Libretto Famiglia è lo strumento con cui i privati cittadini possono retribuire alcune prestazioni di lavoro occasionale svolte nell’ambito domestico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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