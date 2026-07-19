L’Earl Grey delle cinque, servito in una tazza di porcellana, si conferma un classico senza tempo. Ora, però, viene consumato anche in orari insoliti, grazie alla sua versatilità. Tra le persone note con una passione per il tè matcha ci sono attori e cantanti noti, tra cui un attore, una cantante e un cantante di successo, tutti con milioni di follower sui social media.

J acob Elordi, Selena Gomez, Adele, Justin Bieber hanno qualcosa in comune. La celebrità? I milioni di follower? No, la passione per il tè matcha. Avvistati per strada con un bicchierone take away tra le mani, o in casa mentre lo preparano, spiegando la ricetta come fa Iris Law (figlia di Jude, ovviamente) su TikTok, hanno reso moderno un rito antico. Ma i gusti sono tanti. Jennifer Aniston preferisce il tè verde, Rachel Weisz quello nero, Oprah Winfrey la versione chai. Lady Gaga viaggia addirittura con il suo personale servizio di porcellana al seguito. E, visto che la società è diventata liquida, chi meglio del tè può adattarsi a nuovi... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Earl Grey delle cinque, in tazza di porcellana, resta un classico. Mai così creativo, l’infuso più british funziona ormai a tutte le ore. E allunga la vita

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