le stelle di branko ecco le previsioni di domenica 19 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 19 luglio 2026 Ariete Tre giorni ancora e il Sole sarà in Leone, formando un fortunato aspetto con Giove, avrete in un mese tante occasioni di raggiungere traguardi preziosi. Oggi però è richiesta calma, Luna passa in opposizione e comincia a cambiare fase in Bilancia, basta questo per farvi capire che ci sarà qualche problema nei rapporti stretti. Per evitare incomprensioni nel matrimonio, esprimete oggi le vostre idee e le intenzioni. Giove prevede almeno un grande incontro, l'estate brucia nel vostro cuore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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