Le proposte di Mancuso | Più alberi sugli spalti E aree da depavimentare

Il professor Stefano Mancuso ha proposto di piantare più alberi sugli spalti e di creare aree da depavimentare per contrastare il caldo estremo. Queste misure sono state suggerite come possibili soluzioni per ridurre le temperature elevate in ambienti sportivi e pubblici. Mancuso, neuroscienziato e docente all’Università di Firenze, ha sottolineato l’importanza di interventi concreti per migliorare il comfort e la vivibilità in situazioni di caldo intenso.

Sulla questione legata al caldo estremo che stiamo vivendo, abbiamo ascoltato il professor Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista che insegna arboricoltura generale ed etologia vegetale all’Università di Firenze. Membro dell’Accademia dei Georgofili, è il direttore scientifico di Pianeta Terra Festival, la manifestazione realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e all’organizzazione di Editori Laterza, che si terrà nella nostra città dall’8 all’11 ottobre con il titolo “Forme di intelligenza”. In una città verde come Lucca, quali ulteriori interventi potrebbero essere messi in atto? "L’attività di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Anche le modelle sono appassionate tifose: da Adriana Lima a Barbara Palvin, chi c'era sugli spalti alle ultime partite.Durante le ultime partite dei Mondiali di calcio 2026, diverse modelle hanno assistito agli incontri sugli spalti.

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