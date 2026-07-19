le prime pagine di oggi

Anche oggi quasi tutti i quotidiani dedicano il titolo di apertura al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l’omicidio di due uomini che gli avevano rapinato il negozio a Grinzane Cavour, in Piemonte. Se ne parla molto perché i partiti di destra e una parte del governo si stanno occupando del caso e lo hanno fatto diventare uno strumento da campagna elettorale. L’altra storia che occupa qualche spazio nelle prime pagine è la guerra in Iran, in particolare i due soldati statunitensi morti a causa di un attacco iraniano in Giordania. La finale dei Mondiali di calcio, che sarà stasera, fa il titolo di apertura di tutti i quotidiani sportivi, che comunque mantengono cospicui spazi dedicati al calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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