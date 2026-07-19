Un saggio affronta il tema del significato delle parole nel dibattito pubblico, ponendo l'attenzione sulla loro interpretazione e sull'uso che se ne fa. L'autore sostiene che molte discussioni si concentrano più sulla definizione delle parole che sui contenuti delle idee stesse. Il testo propone di riflettere sul ruolo delle parole e sul loro possibile mutamento di significato nel tempo, piuttosto che sulla contrapposizione tra tesi opposte.

Ci sono libri che entrano nel dibattito pubblico per sostenere una tesi, altri che cercano di demolire quella dominante. E poi ce ne sono alcuni che scelgono una strada diversa: fermarsi un passo prima dello scontro delle idee e chiedersi se le parole con cui discutiamo abbiano ancora il significato che attribuiamo loro. È la domanda che attraversa, con discrezione ma anche con notevole rigore, Eterna guerra civile? Fascismo e antifascismo, fondamentali e fondamentalisti, il nuovo lavoro di Mario Bozzi Sentieri edito da Eclettica. La ricerca storica, non la polemica. Il titolo potrebbe trarre in inganno. Potrebbe far pensare all’ennesimo libro destinato a riaccendere una polemica che accompagna la vita pubblica italiana da oltre settant’anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le parole della storia contro la storia delle parole: il saggio sull’«eterna guerra civile» che rimette in ordine le cose

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Temi più discussi: Le parole della storia contro la storia delle parole: il saggio sull'eterna guerra civile che rimette in ordine le cose; Un lessico che perlustra le radici politiche del nostro presente; Mostre / Le parole della Resistenza; Tra il bene e il male della storia, la lezione di Ankara.

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un libro la cui storia vi ha tenuti incollati alle pagine reddit

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