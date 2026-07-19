Laura da Bergamo a Stoccolma | una lingua che cambia la vita

Laura Brembilla, originaria di Bergamo, si è trasferita in Svezia dieci anni fa. Laureata in interpretariato a Milano, ora coordina un team internazionale di dieci persone. Vive con il marito e due figli.

LA STORIA. Laura Brembilla, laureata in interpretariato a Milano, oggi coordina un team internazionale di 10 persone. Vive in Svezia da 10 anni con il marito Andrea e i due figli. «Vivi una nuova vita per ogni nuova lingua che parli». Quando nel 2015 l’allora 25enne bergamasca Laura Brembilla inizia a studiare lo svedese, ha soltanto intenzione di arricchire il proprio curriculum. Lei, laureata in Mediazione linguistica alla Ssml (Scuola superiore per mediatori linguistici) Carlo Bo di Milano, all’idioma scandinavo ci arriva quasi per caso. Un incontro che avrebbe ridefinito la rotta della sua vita. All’epoca Laura è project manager in uno studio milanese di traduzione e interpretariato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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