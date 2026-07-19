L’attacco dei vissini ora ha due armi in più In biancorosso Simone Ascione e Francesco Sculli

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra biancorossa ha rafforzato il reparto offensivo con due nuovi arrivi. La società ha riportato in prestito in città un esterno classe 2005 dal Venezia e ha ingaggiato un centroavanti classe 2007, ex Pescara Primavera. I due giocatori arrivano con l’obiettivo di contribuire alla stagione in corso.

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L’attacco biancorosso ha due armi in più. La Vis ha infatti riportato a Pesaro, in prestito dal Venezia, l’esterno classe 2005 Simone Ascione e ha accolto il centroavanti 2007 ex Pescara Primavera Francesco Sculli. Ascione, presentato per la prima volta dai pesaresi il 20 luglio scorso, come attaccante: "che può essere impiegato sia a destra che a sinistra, dotato di velocità, tecnica e visione di gioco" dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato soltanto settantacinque minuti, spalmati in otto presenze, è stato girato in prestito dal Venezia alla Triestina. A Trieste Ascione ha trovato più spazio e la Vis, grazie al cambio modulo, ha deciso di volerci nuovamente puntare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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