L’arte del viaggio Vetture da leggenda sfilano alla Reggia

Una gara di regolarità per auto d’epoca si trasforma in un viaggio tra il patrimonio artistico italiano, con tappe che si concluderanno a Monza. La Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 prevede il passaggio presso la Villa Reale e l’Autodromo, creando un percorso che unisce motori e arte. La manifestazione coinvolge vetture storiche, che sfilano lungo itinerari selezionati, portando i partecipanti attraverso paesaggi e monumenti emblematici del paese.

Non sarà soltanto una gara di regolarità per auto d’epoca. Sarà un viaggio attraverso il patrimonio artistico italiano che culminerà a Monza, dove la Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 trasformerà la Villa Reale e l’Autodromo in uno scenario unico. La manifestazione, in programma dall’1 al 4 settembre, segna il ritorno delle storiche Classic Run della maison francese, nate nel 1993 e diventate negli anni appuntamenti di culto per i collezionisti di tutto il mondo. Dopo quattro giorni di viaggio tra Venezia, la Riviera del Brenta e le Dolomiti, saranno proprio Monza e il suo leggendario Tempio della velocità a ospitare il momento più atteso della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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