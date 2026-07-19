L’Arezzo va su Di Bitonto e Leone Cutolo stringe per tenere Iaccarino

di Andrea Lorentini Con il primo allenamento nel tardo pomeriggio di ieri al campo sportivo "Marinoni" di Rovetta è iniziato ufficialmente il ritiro in Val Seriana dell’ dopo le due settimane in sede, al "Giusy Conti". Il pullman con i 32 giocatori del Cavallino era partito, sabato, di prima mattinata da Rigutino e aveva raggunto l’hotel Libia a Fino di Monte intorno all’ora di pranzo. Sistemazione nelle camere e dopo il riposo tutto in campo. Nei prossimi giorni sono previste doppie sedute, mentre mercoledì 22 il gruppo amaranto si sposterà a Dimaro dove alle 17,30 affronterà il Napoli in un test amichevole di grande prestigio che servirà per fare un primo tagliando e permetterà a Bucchi e al suo staff di valutare lo stato di avanzamento sia fisico che tattico della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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