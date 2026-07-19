Durante i festeggiamenti della Madonna del Carmelo in un paese dell’Aquila, è stato segnalato un avvistamento di un orso tra le giostre. L’evento ha portato le autorità locali a lanciare un appello alla prudenza per cittadini e visitatori. Non sono state riportate altre informazioni sulla presenza dell’animale né su eventuali interventi successivi.

(LaPresse) Un orso è stato avvistato tra le giostre della festa della Madonna del Carmelo nel centro di Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila. La presenza dell’ animale è stata segnalata durante i festeggiamenti, spingendo l’amministrazione comunale a diffondere un appello alla prudenza rivolto a cittadini e visitatori. Il sindaco Francesco Melone ha invitato a mantenere una distanza di almeno 100 metri dall’orso, evitando di avvicinarsi per scattare fotografie o tentare qualsiasi tipo di interazione con l’animale. Il Comune ha inoltre raccomandato di non lasciare rifiuti, avanzi di cibo o mangime per animali domestici che possano attirare il plantigrado e di prestare particolare attenzione ai cani al seguito, per ridurre il rischio di situazioni pericolose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Aquila, orso tra le giostre a Villa Scontrone: scatta l’allerta durante la festa

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