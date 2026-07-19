La storia di Edoné | Non solo un estivo ma un progetto nato da un’esigenza culturale

A Bergamo, Edoné si presenta come più di un semplice bar o ristorante. È nato da un progetto che risponde a un’esigenza culturale, puntando a creare un luogo che unisce diverse generazioni e stimola incontri tra idee e energie diverse. La struttura si distingue per essere un esempio di come imprenditorialità giovanile possa trasformarsi in un vero ecosistema sociale, capace di integrare cultura e socialità.

Bergamo. Edonè non è il classico bar o ristorante. È la dimostrazione concreta di come cultura, socialità e imprenditorialità giovanile possano dare vita a un ecosistema capace di unire generazioni, idee ed energie diverse. Uno spazio inclusivo, aperto a tutti, senza distinzioni di identità, genere o provenienza, che rappresenta anche un luogo di formazione per molte persone in situazione di fragilità e un presidio culturale fondamentale per la città. “Questo progetto nasce da un’esigenza culturale e da una passione – racconta Franz Barcella, portavoce di Nutopia Srl -. Le persone che amano la cultura e la socialità hanno bisogno di mettersi in gioco e trovare altre persone con cui condividere queste passioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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