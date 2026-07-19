Una protesta contro guerra e violenza si è svolta sotto il nome di BiG, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di pace. La manifestazione ha riunito partecipanti che hanno espresso il loro rifiuto alle violenze, condividendo un messaggio di solidarietà e speranza. Non sono stati segnalati episodi di incidenti o tensioni significative durante l’evento. La protesta si è svolta in modo pacifico e organizzato, attirando l’attenzione su temi di attualità.

Il nome ha i contorni della promessa: BiG. Che ci sia davvero qualcosa di grande all’orizzonte? Sicuramente di dimensioni importanti è la volontà di condividere una scena di valore. E di fare in modo che il palco (la platea) torni a riconoscersi come agorà, luogo privilegiato dove la pluralità di quello che siamo possa confrontarsi nel dialogo. O allo specchio. Senza svicolare alcuni grandi interrogativi dell’umano. Certo c’è da prendere la macchina. Perché la nuova rassegna teatrale de Gli Incamminati trova spazio nel cuore del più ampio palinsesto del “ deSidera Bergamo Festival “. Appuntamento da domani al 22 luglio. Per tre giorni e altrettanti titoli che la storica compagnia testoriana ha voluto fare emergere dal fitto cartellone estivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivolta della Gioia: "No" a guerra e violenza

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