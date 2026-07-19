Un difensore di 22 anni ha disputato la sua prima finale di Coppa del Mondo, diventando il secondo più giovane nella storia a riuscirci. La sua presenza ha portato a un confronto tra una Spagna più giovane e un'Argentina più esperta tra le linee offensive. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con formazioni caratterizzate da questa differenza di esperienza, evidenziando il ruolo del giovane difensore nel contesto della finale mondiale.

La presenza di Cubarsì (dopo Bergomi, il secondo più giovane difensore a disputare la finale di un Mondiale) induce a pensare a una Spagna più fresca e a un’Argentina più esperta, davanti ai rispettivi portieri. E l’aritmetica lo conferma: 26 anni contro 29, però è chiaro che sono i 19 del centrale del Barcellona a scavare la differenza. Nei fatti, Laporte e Cucurella sono veterani da mille battaglie e anche Pedro Porro (già due gol in questo Mondiale) è da anni protagonista in Premier League. Certo, Scaloni può schierare 4 campioni del mondo in carica, ma la loro esperienza non è bastata a impedire che l’Argentina subisse sempre gol nelle precedenti sfide a eliminazione diretta (8 in 4 partite, più 1, addirittura dalla Giordania nel girone). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivelazione Cubarsí e gli "spigoli" argentini

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