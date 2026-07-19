Alla Rari Nantes Florentia sono stati assegnati tre titoli ai recenti Campionati Regionali di Categoria. La società ha conquistato tutte le medaglie d’oro in diverse discipline del nuoto toscano, confermando la vittoria nel settore giovanile. I risultati evidenziano il successo del lavoro portato avanti nelle categorie giovanili, con atleti che si sono distinti nelle prove ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli atleti o sui dettagli delle gare.

Il nuoto toscano parla biancorosso. Ai recenti Campionati Regionali di Categoria, la Rari Nantes Florentia ha consolidato il proprio ruolo di primo piano, portando a casa un bottino che conferma la qualità del lavoro svolto nei settori giovanili. Il club gigliato ha centrato un triplete, conquistando il titolo regionale in tutte le categorie giovanili: Ragazzi, Juniores e Cadetti. Nello specifico, tra i Ragazzi la Florentia ha superato Livorno Aquatics e Virtus Buonconvento, mentre tra gli Juniores ha avuto la meglio su Virtus Buonconvento e H. Sport Firenze. Il successo si è replicato anche tra i Cadetti, precedendo H. Sport Firenze e Virtus Buonconvento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Rari Nantes Florentia fa incetta di titoli: tris d’oro nel nuoto regionale

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