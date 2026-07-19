Il 20 luglio, Manuel ha venduto le sue quote a Don Pedro Farré per finanziare un nuovo progetto con Enora e Toño. Alonso ha rimproverato Manuel, chiedendogli di scusarsi con Leocadia.

Manuel cede le quote a Don Pedro Farré per finanziare un nuovo progetto con Enora e Toño, ma Alonso lo rimprovera e pretende che chieda scusa a Leocadia. Intanto Catalina confessa tutto ad Adriano. La vendita delle quote da parte di Manuel cambia gli equilibri a La Promessa. Nella puntata di lunedì 20 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, il giovane decide di ripartire da zero con Enora e Toño, ma il suo gesto scatena la dura reazione di Alonso, che lo rimprovera e gli impone di fare un passo indietro con Leocadia. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Angela torna finalmente alla tenuta dopo il sequestro. La ragazza è debole e confusa, ma non ha ferite gravi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 20 luglio: Manuel vende le quote, Alonso lo rimprovera

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