La morte per stenti la la condanna | La morte di Diana un caso orribile

Nel luglio 2022, si è parlato di una tragica morte per stenti definita “orribile”. La vicenda ha portato a una condanna, senza specificare dettagli sull’identità delle persone coinvolte. La notizia ha attirato attenzione sulla gravità delle conseguenze di situazioni di abbandono o negligenza. La cronaca ha sottolineato come il periodo estivo sia stato caratterizzato da alte temperature, contribuendo a dimenticare altri eventi. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla tutela delle persone vulnerabili in condizioni di emergenza.

Il luglio 2022 forse nessuno lo ricorderà come il periodo più caldo della propria vita: percezione e alte temperature successive hanno fatto dimenticare quella che la cronaca descriveva come un'estate particolarmente afosa. In un appartamento di Milano, a Ponte Lambro, proprio in quel luglio, una bambina di un anno e mezzo restava da sola per 6 giorni, in una culla da campeggio con un po' d'acqua e del tè deteinato, le tapparelle calate nella stanza. Si chiamava Diana Pifferi e in foto aveva un sorriso luminoso. Nel 2026 per la sua morte è stata condannata in via definitiva la madre, Alessia Pifferi. "È una donna che non ha futuro - dice della sua ex assistita, pensando a un domani, quando avrà finito di scontare la pena, l'avvocata che l'ha seguita in primo e secondo grado, Alessia Pontenani - perché tutti la conoscono, non ha più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Processo Pifferi, la Cassazione conferma la condanna a 24 anni comminata in appello

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