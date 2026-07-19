la mobilitazione seconda estate senza radiologia

Continuano le proteste per il riconoscimento dell’ospedale Pacini come struttura di area disagiata. Il comitato “Dal Pacini non si scende!” ha diffuso un comunicato che riassume le ultime novità, tra cui le dichiarazioni del presidente della regione e l’esito di un incontro a Firenze riguardante un progetto pilota della Scuola Sant’Anna di Pisa. La mobilitazione prosegue per il secondo anno estivo.

Continua la mobilitazione per il riconoscimento dell’ospedale Pacini come struttura di area disagiata. Il comitato "Dal Pacini non si scende!" ha diffuso un comunicato riassuntivo sugli ultimi sviluppi, tra le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani e l’esito dell’incontro fiorentino sul progetto pilota della Scuola Sant’Anna di Pisa. Negli ultimi mesi istituzioni, sindacati e forze politiche hanno sollecitato servizi sanitari adeguati per la Montagna, denunciando una disparità rispetto ad altre aree montane toscane. Posizione diversa quella di Giani, che il 4 luglio, all’inaugurazione della sede Ucap, ha collegato le difficoltà a un bacino d’utenza inferiore ai 15mila abitanti, ritenendo difficile un pronto soccorso completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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