Gli agricoltori calabresi stanno affrontando una difficile situazione legata alla produzione di grano. La questione è al centro di un racconto inedito diviso in due parti, che approfondisce le problematiche del settore. L’intera narrazione si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche storie di personaggi noti come Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. Chi desidera ricevere la seconda puntata a casa deve abbonarsi entro il 5 agosto.

Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Cinque giorni fa a Maierato (Vibo Valentia) i contadini celebravano il grano dal colore rossastro. La festa della mietitura qui è tradizione secolare. Ma quest’anno aveva un sapore agrodolce. «Dobbiamo difendere il grano Rosìa da cinghiali e fotovoltaico», ripetevano gli agricoltori raccolti davanti alla tenuta dei marchesi Gagliardi. Per i contadini questa è un’estate paradossale. Già nel registro nazionale delle Biodiversità e presidio Slow food, a giugno il ministero dell’Agricoltura ha inserito la pregiata qualità di cereale tra le «varietà italiane da conservazione». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - La lotta per il grano degli agricoltori calabresi

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