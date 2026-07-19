Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Di recente Wang Hui, intellettuale cinese, considerato uno dei più influenti intellettuali pubblici della Cina contemporanea e una figura di primissimo piano nel dibattito teorico globale – e di cui manifestolibri ha tradotto Il nuovo ordine cinese e La questione tibetana tra Est e Ovest, è stato insignito dall’assegnato dall’Accademia dei Lincei del Premio Internazionale Feltrinelli (nella categoria Scienze Morali e Storiche) per aver svelato le radici storiche della modernità cinese. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - La governance cinese dell’IA, «più attenta alla stabilità sociale». Parla Wang Hui

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The Great Rejuvenation of the Chinese Nation: How does Xi Jinping speak

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