La clip di WWE Unreal fa infuriare LA Knight | La mia versione è diversa

Da zonawrestling.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

LA Knight ha reagito con rabbia a una clip di WWE Unreal, affermando che la sua versione è diversa da quella mostrata. La sua risposta non si è limitata alle parole, ma ha anche portato alla creazione di un nuovo merchandising. La clip virale ha generato scontento tra i fan e i professionisti del settore, portando l’atleta a intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione. La questione riguarda la rappresentazione del suo personaggio nello show.

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LA Knight non si è limitato a rispondere al momento virale mostrato in  WWE Unreal  con delle semplici parole: ha trasformato la sua frustrazione in un nuovo merchandising. Durante un’intervista a  WWE Now  in occasione del Fanatics Fest, Knight ha raccontato che la sua maglietta “Unchosen” non era inizialmente prevista nei piani della WWE. L’idea è nata infatti dopo che la clip del backstage tratta dalla seconda stagione di  WWE Unreal  è diventata virale: il filmato mostrava Knight affrontato nella zona di Gorilla Position dopo il controverso finale del match di Money in the Bank 2025. LA Knight svela la verità dietro la maglietta “Unchosen”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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