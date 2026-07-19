LA Knight ha reagito con rabbia a una clip di WWE Unreal, affermando che la sua versione è diversa da quella mostrata. La sua risposta non si è limitata alle parole, ma ha anche portato alla creazione di un nuovo merchandising. La clip virale ha generato scontento tra i fan e i professionisti del settore, portando l’atleta a intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione. La questione riguarda la rappresentazione del suo personaggio nello show.

LA Knight non si è limitato a rispondere al momento virale mostrato in WWE Unreal con delle semplici parole: ha trasformato la sua frustrazione in un nuovo merchandising. Durante un’intervista a WWE Now in occasione del Fanatics Fest, Knight ha raccontato che la sua maglietta “Unchosen” non era inizialmente prevista nei piani della WWE. L’idea è nata infatti dopo che la clip del backstage tratta dalla seconda stagione di WWE Unreal è diventata virale: il filmato mostrava Knight affrontato nella zona di Gorilla Position dopo il controverso finale del match di Money in the Bank 2025. LA Knight svela la verità dietro la maglietta “Unchosen”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La clip di WWE Unreal fa infuriare LA Knight: “La mia versione è diversa”

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