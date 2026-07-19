Il trasferimento di Kessié alla Juventus si avvicina: la società ha ridotto significativamente il divario con l’entourage del centrocampista, aumentando le possibilità di un accordo. La trattativa prosegue con sensazioni positive, e le parti sono vicine a definire i dettagli finali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma gli incontri tra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, secondo le ultime indiscrezioni.

di Luca Fioretti Kessié alla Juventus: la dirigenza riduce sensibilmente il divario con l’entourage del centrocampista, cresce la fiducia per la firma. Le grandi manovre per ridisegnare la linea mediana della Juventus registrano significativi e costanti progressi con il trascorrere delle ore. Secondo quanto approfondito nell’odierna edizione di Tuttosport, la trattativa per portare a Torino il mediano ivoriano sta entrando in una fase caldissima. Tra il club bianconero e Franck Kessié si stanno limando le distanze in maniera progressiva, grazie a un fitto e proficuo lavoro diplomatico condotto sotto traccia dai vertici societari. Il calciatore ha manifestato da tempo il proprio gradimento per il progetto tecnico, desideroso di tornare a essere un protagonista assoluto in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Kessié alla Juventus: altri passi in avanti per l’ivoriano e sensazioni sempre più positive. Le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inter, passi avanti per Anan Khalaili: trattativa sempre più vicina alla chiusura

Juventus- Kessié, apertura totale: l’ivoriano vuole tornare in Serie AIl nome di Franck Kessié torna a circolare come possibile rinforzo per il centrocampo della Juventus.

Temi più discussi: Kessié e la Juve si sono scelti: l’ultimo ostacolo di Massara e la proposta decisiva; Juve, obiettivo Kessie: i bianconeri insistono, ma serve lo sconto; La Juventus sempre su Kessie: arriva l'agente, pronto il rilancio; La Juve soffia Celik alla Roma e spinge per Kessie. Inter, c’è Spence per la fascia.

#Kessié continua ad aspettare e a dare la precedenza alla #Juventus. Si è proposto con il suo entourage, ma servono un accordo economico, viste le richieste importanti, e lo sfoltimento del centrocampo. @romeoagresti - YouTube x.com

Juventus, Boga chiama Kessié: È un mago, se arriva sono contentoMERCATO – All’ex Sassuolo, poi, è stato chiesto del possibile arrivo del suo connazionale, Franck Kessié: Non ho parlato con lui. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento ... calciomercato.com

Roma-Kessié, nessun contatto con l’agente: i giallorossi hanno altri pianiSmentite le voci delle ultime ore su un possibile inserimento della Roma nella corsa a Kessié: i giallorossi hanno altre priorità. siamolaroma.it