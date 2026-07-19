Kate Middleton e William sempre più affettuosi in pubblico | baci e abbracci per la coppia royal

Kate Middleton e il Principe William sono stati avvistati mentre si scambiavano baci e abbracci in pubblico, un comportamento che non è usuale per loro. La coppia, nota per la riservatezza, ha mostrato maggiore affetto durante un’apparizione pubblica. È la prima volta che si osservano gesti così intimi tra i due in questa modalità.

Da bravi inglesi, Kate Middleton e il Principe William non sono mai stati una coppia particolarmente incline alle effusioni davanti agli obiettivi. Eppure qualcosa sembra essere cambiato. Negli ultimi appuntamenti pubblici, i futuri sovrani hanno lasciato spazio a gesti teneri e spontanei: un abbraccio stretto, una mano intorno alla vita, un bacio sulla guancia. Piccoli dettagli che raccontano un’intimità più visibile, che non si trasforma però in una dimostrazione d’affetto ostruita ad hoc per le telecamere. Kate Middleton e William, l’abbraccio dopo la grande sfida. Il momento che più ha emozionato gli osservatori reali è arrivato al termine della Three Peaks Challenge, l’impegnativa prova affrontata da Kate Middleton per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Kate Middleton and Prince William Show Subtle PDA While in Scotland—and William Proved He Is the

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