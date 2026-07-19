La Juventus ha raccolto quasi 200 milioni di euro dalla vendita di calciatori provenienti dalla sua squadra giovanile, chiamata Next Gen. Di recente, la società ha incassato 19 milioni di euro dalla cessione del difensore Muharemovic al Leeds, tramite il Sassuolo. Questa cifra si aggiunge a un totale di entrate generate dalle operazioni di trasferimento di giovani talenti provenienti dalla seconda squadra.

I 19 milioni che la Juve ha incassato dal trasferimento di Muharemovic al Leeds via Sassuolo sono solo le ultime somme che si aggiungono alla cassaforte Next Gen. Il tesoro di Vinovo è preziosissimo e dalle prime battute a oggi, quindi dal 2018 al 2026, ha fruttato quasi 200 milioni. Per il club è un asset fondamentale, negli ultimi anni è tornato utile a sbloccare il mercato e tenere in equilibrio i conti seppur con qualche rinuncia che sul lungo periodo si è trasformata in grande rammarico. Il caso più clamoroso si è materializzato nel 2025 con il trasferimento di Huijsen al Real Madrid per 60 milioni, dopo la vendita al Bournemouth nell’anno precedente per 15,2 milioni più 3 bonus e il 15% di rivendita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, una cassaforte chiamata Next Gen: così dalla seconda squadra sono arrivati quasi 200 milioni

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