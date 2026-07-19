Ippodromo del Savio Domina Orlando Paladino
All’Ippodromo del Savio, il cavallo di nazionalità tedesca ha preso il comando fin dall’inizio nella corsa principale, il ‘Premio Loreto’. La gara si è svolta in un’atmosfera calda e animata, con i concorrenti che hanno dato spettacolo fin dalle prime battute. La pista cesenate ha visto un pubblico coinvolto e appassionato, mentre il cavallo tedesco ha mantenuto la leadership fino alla fine della competizione.
Un caldo venerdì di trotto all’Ippodromo del Savio ha regalato spettacolo fin dalle prime battute del convegno. Il clou della serata sulla pista cesenate, abbinato al ‘Premio Loreto’, è stato in mano teutonica sin dal via. Il bavarese Orlando Paladino infatti ha conquistato l’iniziativa ben supportato da Roberto Vecchione in sediolo, aumentando progressivamente il suo margine di vantaggio per andare a vincere in 1.13.0 davanti all’attesa Gianca Capar e a Giulien Trio. Riguardo alle altre corse in programma, il cartellone si è aperto con la vittoria di Go Plus Sm, che ha mantenuto le attese conquistando il successo nel primo appuntamento serale alla media di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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