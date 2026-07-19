ippodromo del savio domina orlando paladino

Notizia in breve

All’Ippodromo del Savio, il cavallo di nazionalità tedesca ha preso il comando fin dall’inizio nella corsa principale, il ‘Premio Loreto’. La gara si è svolta in un’atmosfera calda e animata, con i concorrenti che hanno dato spettacolo fin dalle prime battute. La pista cesenate ha visto un pubblico coinvolto e appassionato, mentre il cavallo tedesco ha mantenuto la leadership fino alla fine della competizione.