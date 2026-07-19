Inghilterra-Francia 6-4 | risultato gol e tabellino

L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto mondiale. Nel primo tempo, i gol sono stati segnati da Rice al 3’, Konsa al 18’ e due di Saka al 37’ e al 46’, portando il punteggio a 4-0 all’intervallo. La seconda frazione ha visto la Francia segnare quattro reti, ma senza recuperare lo svantaggio iniziale.

L'Inghilterra ha vinto la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. I Tre Leoni hanno battuto i Bleus 6-4. Tutto di marca inglese il primo tempo: Rice al 3', poi Konsa al 18' e una doppietta di Saka (37' e 46') portano il parziale sullo 0-4 all'intervallo. Nella ripresa si rifà sotto la Francia con Mbappé (3' e 21') e Barcola (9'), prima che ancora Saka (42') dal dischetto porti il risultato sul 5-3. Dembélé al 51' accorcia, quindi Bellingham al 53' segna il definitivo 6-4. I Tre Leoni tornano sul podio a 60 anni dal Mondiale vinto. Francia Maignan 6.5; Gusto 4 (46' st Koundé sv), Konaté 4 (1' st Upamecano 6.5), Lacroix 5, T. Hernandez 3 (1' st Digne 6); Zaire-Emery 5, Rabiot 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Francia-Inghilterra 48-46: gli highlights | Sei Nazioni

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