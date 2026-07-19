In Ucraina c’è uno scontro generazionale su come fare la guerra

In Ucraina, si è verificato uno scontro tra generazioni all’interno delle forze armate riguardo alle modalità di condurre la guerra. Un ex ministro della Difesa, recentemente coinvolto in riforme e innovazioni, si è trovato nel mezzo di questa disputa. La frattura riguarda una nuova generazione di militari, composta da giovani ufficiali, e una più anziana, formata da generali con più esperienza. La questione si concentra sulle differenze di approccio operativo tra i due gruppi.

E in mezzo ci è finito il giovane ex ministro della Difesa Mychajlo Fedorov, che stava introducendo cambiamenti e innovazioni In Ucraina si è creata una frattura tra una nuova generazione di militari, fatta di ucraini giovanissimi che hanno scalato posizioni nella Difesa, e una più vecchia, fatta da generali che hanno più esperienza. I primi hanno raggiunto ottimi risultati militari grazie alla loro competenza tecnologica, i secondi hanno un’idea più tradizionale di come si conduce una guerra. Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di superare questa contrapposizione rimuovendo Mychajlo Fedorov, che ha 35 anni, dall’incarico di ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ucraina in piazza contro Zelensky per il licenziamento del Ministro della Difesa Fedorov x.com

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