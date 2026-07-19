il tuffo e la tragedia sotto gli occhi di tutto orrore in italia in un istante

Un uomo di 67 anni è morto dopo essersi tuffato in mare davanti alla moglie, nel pomeriggio di sabato 18 luglio. L’incidente è avvenuto sulla spiaggia libera “Il Curvone” in piazzale Magellano, a Ostia. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi era presente sulla spiaggia, senza che ci siano state possibilità di intervento tempestivo.

Tragedia sul litorale di Ostia, dove un uomo di 67 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare davanti agli occhi della moglie. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 18 luglio sulla spiaggia libera attrezzata “Il Curvone”, in piazzale Magellano. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il bagnante non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la coppia aveva raggiunto il mare in mattinata per trascorrere una giornata di relax. Nel pomeriggio il 67enne si è immerso in acqua per fare un bagno, ma pochi istanti dopo è scomparso dalla vista senza più riemergere. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la moglie, che ha immediatamente lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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