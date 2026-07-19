Alla Fondazione Assunta Ircer di Recanati, da circa un anno è stato aperto un nuovo spazio dedicato alla "terapia del sorriso". All’interno dell’Associazione Beniamino Gigli della Fondazione Ircer, presieduta da Paola Virgili, è nato il gruppo di volontari " Ridi che ti passa ", coordinato da Patrizia Passamonti, responsabile della clownterapia e responsabile culturale Avulss. Il gruppo, nato nel 2025, è cresciuto nel tempo coinvolgendo anche le volontarie dell’Avulss, creando una bella collaborazione tra volontari Ircer e volontari Avulss. Un’unione di energie e disponibilità che ha trasformato le giornate degli ospiti in occasioni di festa, incontro e partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto "Ridi che ti passa" fa centro all’Ircer

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