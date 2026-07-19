Il progetto Ridi che ti passa fa centro all’Ircer

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla Fondazione Assunta Ircer di Recanati, da circa un anno è stato aperto un nuovo spazio dedicato alla "terapia del sorriso". All’interno dell’Associazione Beniamino Gigli della Fondazione Ircer, presieduta da Paola Virgili, è nato il gruppo di volontari " Ridi che ti passa ", coordinato da Patrizia Passamonti, responsabile della clownterapia e responsabile culturale Avulss. Il gruppo, nato nel 2025, è cresciuto nel tempo coinvolgendo anche le volontarie dell’Avulss, creando una bella collaborazione tra volontari Ircer e volontari Avulss. Un’unione di energie e disponibilità che ha trasformato le giornate degli ospiti in occasioni di festa, incontro e partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il progetto ridi che ti passa fa centro all8217ircer
© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto "Ridi che ti passa" fa centro all’Ircer
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Casar 3y, CEO final ver esposa buena, y profundo enamorar ella, pero no saber ella morir pronto.

Video Casar 3y, CEO final ver esposa buena, y profundo enamorar ella, pero no saber ella morir pronto.

Notizie e thread social correlati

Karaoke night: canta che ti passa!Giovedì 18 giugno si svolge la serata Karaoke Night con musica dal vivo e tavolate affollate.

Temi più discussi: Il progetto Ridi che ti passa fa centro all’Ircer; A Procchio inaugurata la prima installazione di Elbani, volti per raccontare l'anima dell'isola; Fuga dagli slum grazie a sport e ballo col progetto You Trust; Procchio ospita Elbani. Anima isolana, la mostra fotografica di Roberto Ridi.

il progetto ridi cheIl progetto Ridi che ti passa fa centro all’IrcerAlla Fondazione Assunta Ircer di Recanati, da circa un anno è stato aperto un nuovo spazio dedicato alla terapia ... ilrestodelcarlino.it

Riforestazione urbana: ecco il progetto che sta ridisegnando il verde nelle cittàL’espansione delle aree verdi nelle città non è più soltanto una scelta estetica o urbanistica, ma una leva strategica per affrontare alcune delle principali sfide contemporanee: dall’inquinamento ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web