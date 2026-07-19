Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il prezzo del PUN oggi si attesta a 0,1527 euro al kWh. Nella giornata precedente, il prezzo minimo di 0,0785 euro è stato registrato alle 16, mentre il massimo di 0,198 euro alle 20.
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 19 Luglio 2026 si attesta a 0,1527 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (18 Luglio 2026), si osserva un’escursione significativa: il prezzo minimo è stato di 0,0785 €kWh alle ore 16, mentre il massimo ha raggiunto 0,1980 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane (dalle 14 alle 16), mentre il picco di costo si è registrato in prima serata, tra le 19 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 19072026... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com
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